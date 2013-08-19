Под Киевсоветом пострадала журналистка (видео)

Во время утреннего митинга под Киевсоветом в беспорядках пострадала журналистка ТВі Ксения Веркалец.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ТВі, съемочная группа канала записывала обращение участника митинга к подполковнику милиции. В это время неизвестные сильно толкнули журналистку в спину.

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”Я не знаю, кто в действительности меня толкнул, но сзади меня стоял только ”Беркут”. Потом я почувствовала сильный удар в спину и полетела вперед, если бы меня не подхватил кто-то из активистов, я бы точно упала”, - сказала Веркалец.

Напомним, сегодня проходила сессия Киевсовета, депутаты оппозиции пытались прорваться в зал заседаний через многолюдную толпу бюджетников, ”Беркута” и ”титушек”.

Телеканал также приводит видео инцидента.