Батькивщина: Нардепу Кубиву сломали ребра, травмировали печень и позвоночник
14:21, 19 августа 2013Политика
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Народный депутат Кубив госпитализирован с переломом ребер, ушибом печени и травмой позвоночника.
Кубива госпитализировали в Феофании
Народный депутат Степан Кубив госпитализирован с переломом ребер, ушибом печени и травмой позвоночника в результате избиения сотрудниками спецподразделения «Беркут» на митинге под Киевсоветом.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Батькивщина».
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Кубив госпитализирован в больницу «Феофания». Предварительно врачи диагностировали перелом ребер, ушиб печени и травму позвоночника. Продолжается полное обследование.
По словам помощника народного депутата, который находится возле него в больнице, общее состояние Кубива очень тяжелое.
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