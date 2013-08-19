Батькивщина: Нардепу Кубиву сломали ребра, травмировали печень и позвоночник

Народный депутат Степан Кубив госпитализирован с переломом ребер, ушибом печени и травмой позвоночника в результате избиения сотрудниками спецподразделения «Беркут» на митинге под Киевсоветом.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Батькивщина».

По теме: Яценюк рассказал, как милиция била нардепов: нескольких забрала скорая (фото, видео)

Кубив госпитализирован в больницу «Феофания». Предварительно врачи диагностировали перелом ребер, ушиб печени и травму позвоночника. Продолжается полное обследование.

По словам помощника народного депутата, который находится возле него в больнице, общее состояние Кубива очень тяжелое.