Янукович приказал уже готовиться к 80-й годовщине Голодомора

Как сообщает сайт главы государства, в соответствии с Указом «О мероприятиях в связи с 80-й годовщиной Голодомора 1932 - 1933 годов в Украине» Кабмин должен обеспечить разработку и утвердить в месячный срок план соответствующих мероприятий.

В частности, должно быть предусмотрено проведение 23 ноября - в День памяти жертв голодоморов - траурных мероприятий в Киеве, в частности на территории Национального музея ”Мемориал памяти жертв голодоморов в Украине”, а также траурных мероприятий в других населенных пунктах Украины с участием представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественности.

В населенных пунктах должны пройти тематические выставки архивных документов, фотоматериалов, произведений искусства и литературы, а также выступления творческих коллективов, деятелей культуры и искусств.

Кроме того, в учебных заведениях, воинских частях, заведениях культуры должны состояться мероприятия, посвященные памяти жертв голодоморов в Украине.

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Также правительство должно принять в установленном порядке меры по ускорению сооружения в Вашингтоне памятника жертвам Голодомора 1932 - 1933 годов и обеспечить при участии Национальной академии наук Украины подготовку и реализацию программы исследований темы голодоморов первой половины XX века в Украине (Голодомора 1932 - 1933 годов в Украине, голодоморов 1921 - 1922 годов и 1946 - 1947 годов в Украине).

Янукович также постановил 23 ноября на территории Украины приспустить Государственный флаг Украины, ограничить проведение развлекательных мероприятий, внести соответствующие изменения в программы радио и телевидения.

Совету министров Крыма, областным, Киевской и Севастопольской городским госадминистрациям поручено разработать и обеспечить выполнение региональных планов мероприятий в связи с 80-й годовщиной Голодомора 1932 - 1933 годов, в частности, обеспечить возложение в День памяти жертв голодоморов траурных венков и композиций из ржаных и пшеничных колосьев к памятным знакам, местам захоронений жертв голодоморов, почтить память умерших минутой молчания, обеспечить проведение других траурных мероприятий, надлежащее благоустройство мест захоронений жертв голодоморов.

Министерству иностранных дел поручено обеспечить проведение зарубежными дипломатическими учреждениями Украины в 2013 году мероприятий в связи с 80-й годовщиной Голодомора 1932 - 1933 годов в Украине, принять меры с целью организации тематических выставок в помещениях парламентов, правительственных учреждений иностранных государств, международных организаций.

Также МИД должно обеспечить привлечение к участию в официальных мероприятиях, которые будут проводиться в Украине, представителей дипломатического корпуса иностранных государств, аккредитованных в Украине; содействовать представителям украинской общественности за рубежом в проведении мероприятий памяти жертв голодоморов в Украине.

Государственному комитету телевидения и радиовещания Янукович поручил содействовать широкому освещению в государственных средствах массовой информации мероприятий, которые будут проводиться в связи с 80-й годовщиной Голодомора.