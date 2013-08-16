УДАР: Россия прибегла в торговой войне от бессилия

Как сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии "УДАР Виталия Кличко", в партии отмечают, что с приближением даты саммита в Вильнюсе Россия начала очередной виток торговой войны, пытаясь таким способом вынудить Украину отказаться от избранного ею европейского пути.

«Ситуацию с блокированием украинского экспорта следует рассматривать как серьезное предостережение от участия в Таможенном союзе, где Россия играет исключительно в собственных интересах. К сожалению, эта ситуация в очередной раз доказывает, что Россия привыкла разговаривать со своими партнерами по СНГ на языке силы», - убеждены в «УДАРе».

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Как отметил заместитель председателя партии «УДАР» Виталий Ковальчук, действия России по блокированию украинского экспорта не отвечают уровню стратегического партнерства, установленного между двумя государствами. “Мы считаем, что Президент и правительство, исходя из национальных интересов Украины, должны проявить стойкость и последовательность в отношениях с Россией. К сожалению, в значительной мере эта ситуация была спровоцирована и украинской властью, которая дала Москве основания думать, что она сможет убедить команду Януковича отказаться от ассоциации с ЕС”, - отметил Ковальчук.

«Реакция России свидетельствует, что Украина движется в правильном направлении. Нам нужно приложить максимум усилия для подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Ведь это даст нам возможность строить внешние отношения по прозрачным и понятным правилам и стандартам, в равноправном диалоге», - отметил представитель «УДАРа».

По его мнению, в такой ситуации правительство должно безотлагательно обеспечить защиту интересов украинских экспортеров, отечественных производителей на внутреннем рынке от недобросовестной конкуренции и способствовать расширению внешних рынков сбыта для украинских товаров. Это позволит предотвратить ухудшение внешнеторгового баланса и дальнейшее падение промышленного производства, а также компенсировать потери отечественных производителей за счет расширения спроса на внутреннем рынке.

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Как сообщал УНИАН, 14 августа Федерация работодателей Украины обратилась к премьер-министру Украины Николаю Азарову с просьбой способствовать скорейшему решению торговых споров с РФ, которые привели к блокированию широкой номенклатуры украинских товаров российской таможней.

По информации ФРУ, с 00.00 часов 14 августа Федеральная таможенная служба РФ включила в профиль риска системы управления рисками все без исключения украинские предприятия-экспортеры, что фактически означает полную остановку украинского экспорта на неопределенное время – вплоть до недель и месяцев. По расчетам ФРУ, потери украинских товаропроизводителей могут составлять около 2-2,5 млрд дол. при общем прогнозном объеме поставок украинских товаров в Российскую Федерацию по итогам 2-го полугодия 2013 года 8,5 млрд дол.