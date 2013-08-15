В Партии регионов украинских экспортеров призывают к выдержке

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, по мнению Плотникова, проблемы, которые появились в торговле Украины и Российской Федерации, будут урегулированы путем двусторонних переговоров.

«Проблемы, которые мы сегодня наблюдаем в торговых отношениях Украины и Российской Федерации, не принесут пользы ни одной из этих стран. Это очевидно. Однако не стоит преувеличивать остроту сложившейся ситуации, а уж тем более расценивать возникшие трудности как какую-то торговую войну», - отметил Плотников.

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«Вероятно, у Российской Федерации и ряда стран Таможенного союза существует свое внутреннее понимание того, как им следует обращаться со своими торговыми партнерами, в какой мере подобные отношения должны быть более-менее дружескими», - добавил он.

По его убеждению, ситуация с экспортом украинских товаров в РФ будет урегулирована путем двусторонних переговоров или, возможно, переговоров с другими странами - членами Таможенного союза.

«С этой точки зрения, в данный момент необходимо проявить определенную выдержку. Есть надежда, что в результате переговоров сложившаяся ситуация будет разрешена», - сказал Плотников.