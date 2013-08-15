Янукович принял верительные грамоты от посла США

17:22, 15 августа 2013
Политика
1218

Президент Украины Виктор Янукович принял верительные грамоты от новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного посла Соединенных Штатов Америки в Украине Джеффри Пайетта.

Янукович встретился с послом США

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, после церемонии стороны обсудили актуальные вопросы украинско-американских отношений.

Как сообщал УНИАН, Сенат утвердил Пайетта на должности посла США в Украине 9 июля. Он сменил Джона Теффта, который работал в Украине с ноября 2009 года. Новый посол принял присягу 30 июля в Госдепартаменте в Вашингтоне.

3 августа Пайетт прибыл в Киев.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter