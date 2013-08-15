Янукович принял верительные грамоты от посла США
17:22, 15 августа 2013Политика
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Президент Украины Виктор Янукович принял верительные грамоты от новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного посла Соединенных Штатов Америки в Украине Джеффри Пайетта.
Янукович встретился с послом США
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, после церемонии стороны обсудили актуальные вопросы украинско-американских отношений.
Как сообщал УНИАН, Сенат утвердил Пайетта на должности посла США в Украине 9 июля. Он сменил Джона Теффта, который работал в Украине с ноября 2009 года. Новый посол принял присягу 30 июля в Госдепартаменте в Вашингтоне.
3 августа Пайетт прибыл в Киев.
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