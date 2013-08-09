Посол США хочет порыбачить в Карпатах

Посол США в Украине Джеффри Пайетт своим главным приоритетом называет поддержку европейского выбора украинского народа.

В интервью газете «Вести» он сказал: «Этому вопросу я планирую сейчас уделить особое внимание - вплоть до начала Вильнюсского саммита».

Посол высказал надежду, что президентские выборы 2015 года будут соответствовать высоким международным стандартам.

«Относительно президентских выборов: выборы 2010 года в общем считаются свободными и честными. Надеюсь, что Украина сможет повторить это - и президентские выборы 2015 года будут соответствовать таким же высоким международным стандартам. Посольство США продолжает поддерживать демократию и права человека, экономическое развитие, улучшение здравоохранения и энергетическую независимость - с тем, чтобы Украина нашла свое будущее в свободной и миролюбивой Европе», - подчеркнул Пайетт.

Говоря о политике США в отношении Украины, он отметил, что «она остается политикой активного взаимодействия». «Те, с кем я разговаривал в Вашингтоне, с интересом следят за всем, что здесь происходит. Мы готовы поддерживать украинский народ в построении современного, процветающего, демократического европейского государства. В ближайшие месяцы перед украинским руководством открыта историческая возможность идти к европейской интеграции, и я буду призывать воспользоваться этим шансом», - сказал посол.

«Поскольку очевидно, что для будущего Украины ключевую роль будет играть энергетическая безопасность, американские компании также готовы помогать Украине раскрыть ее энергетический потенциал. Мы хотим помочь Украине достичь настоящей энергетической самостоятельности», - добавил он.

Как сказал Пайетт, у него «много друзей среди американцев украинского происхождения».

По теме: Новый посол США представился на украинском языке (видео)

Также он рассказал, что «перед самым отъездом в Украину мы хорошо пообщались с послом Украины в США Александром Моциком. Поели вареники, кулеш и приготовленную в украинском стиле североамериканскую форель. Он сказал, что у вас в Карпатах тоже водится форель. Теперь хочу порыбачить в Карпатах, поймать форель». «В Соединенных Штатах, как вы знаете, очень активная украинская диаспора; я со многими из них встречался, выслушивал их мнения, с интересом узнавал об их семейных историях. Надеюсь приобрести много новых друзей и здесь, в Украине», - отмеил посол.

Пайетт сообщил, что его жена Мэри уже находится в Киеве, и «так было всегда, все 24 года моей дипломатической карьеры». «Как и я, она столь же взволнована обустройством нашего нового дома и открывшейся возможностью узнать Украину и ее людей. Она - учительница младших классов, работала по специальности в каждой из стран, куда нас направляли, и собирается продолжить это и в Украине», - рассказал он.

По словам Пайетта, их дочь Клер приехала в Киев «и проведет здесь несколько недель, а потом вернется в Калифорнию - там в сентябре у нее начинается учебный год в университете».

«Сын Уильям учится на архитектора на Восточном побережье США, но скоро тоже приедет к нам в Украину в гости. А еще в Киеве с нами наш домашний любимец - золотистый ретривер Макс, который сейчас нежится на солнышке во доре дома», - добавил посол.

Пайетт сообщил, что изучает украинский язык. «Можно многое узнать о стране, общаясь с ее людьми за обеденным столом. Я надеюсь, у меня будет возможность встречаться и общаться с моими новыми украинскими друзьями в неформальной обстановке - именно для этого каждое мое утро в Вашингтоне в течение какого-то времени перед отъездом в Киев начиналось с урока украинского. Я собираюсь продолжать изучение языка в посольстве», - сказал он и добавил: «Так что, думаю, смогу в своем следующем видеообращении побольше сказать по-украински, отвечая на вопросы, которые я всех призываю задавать на страничке посольства в «Фейсбуке».

Как сообщал УНИАН, Сенат утвердил Пайетта в должности посла США в Украине 9 июля. Он сменил Джона Теффта, который работал в Украине с ноября 2009 года. Новый посол принес присягу 30 июля в Госдепартаменте в Вашингтоне. 3 августа Пайетт прибыл в Киев.

Пайетт ранее работал заместителем посла США в Индии, генеральным консулом в Гонконге, вице-консулом в Гондурасе.