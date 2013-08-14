В интернете появился первый лицензионный каталог украинских мультфильмов
12:55, 14 августа 2013Политика
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Основой коллекции стала отечественная анимация начиная с 1961 года.
Украинские мультфильмы получили канал на YouTube / Фото: УкрАнима
На YouTube создан канал украинских мультфильмов "УкрАнима". В коллекцию вошло более 100 мультфильмов студий «Укранимафильм» и «Киевнаучфильм», начиная с 1961 года. В их числе – знакомые многим, «Медвежонок и Тот-Кто-В-Речке-Живет», «Вий», «Котигорошко», культовая серия про козаков, «Капитошка», мультфильм о Петрике Пяточкине и другие, сообщают "Комментарии".
Добавим, что на канале представлены мультфильмы не только для детей, но и для взрослых.
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