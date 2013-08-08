СМИ: В Луганске закрыли последний украинский книжный магазин

Магазин располагался в торговом центре, но на днях руководство комплекса попросило освободить помещение, рассказал сам владелец "Східної брами" Дмитрий Снегирев газете «Сегодня».

«Мне сказали, что на это место въедет российский бизнесмен и откроет тут спортивный магазин. Нам же предложили помещение на первом этаже комплекса, но оно очень большое для нас, и аренда там — в два раза выше нынешней. А наш магазин неприбыльный», — пояснил Снегирев.

У Снигерева есть подозрения, что реальная причина закрытия магазина — политическая. По словам предпринимателя, давление на него началось после визита киевского патриарха Филарета в Луганск, поддержку которому предоставила возглавляемая Снегиревым общественная организация.

«Східна Брама» в Луганске открылась в марте этого года и специалbзировалась на продаже книг, дисков, национальной символики, футболок и сувениров.

«Миф о том, что украинские книги на Востоке Украины не воспринимаются, был нами развеян. У нас были свои покупатели, причем обычные граждане, а не «профессиональные украинцы» или «патриоты». Нашими бестселлерами были книги Василя Шкляра, Сергея Жадана, Оксаны Забужко, Юрия Андруховича. Был большой спрос на футболки с национальной символикой, украинскую классическую музыку и украинские мультфильмы», — подчеркнул владелец магазина.

В отделе аренды ТЦ журналистам заявили, что в первый раз слышат о том, что магазин украинской книги «Східна Брама» покидает территорию заведения. Пообещали перезвонить, но слова не сдержали.