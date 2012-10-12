Украина - на пятом месте по количеству жалоб в Евросуд по правам человека

В ЕСПЧ находятся 10,4 тысячи жалоб на Украину или 7,5% от их общего количества, сказал в эфире «5 канала» правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ Назар Кульчицкий, сообщает «Зеркало недели».

Представитель правительства признает, что основной причиной очень большого количества жалоб является чрезмерная длительность исполнения судебных решений и чрезмерная продолжительность судебных разбирательств в национальных судах.

«Украина является одной из крупнейших стран в Европе с большим количеством населения, что само по себе влияет на большое количество наших граждан в Европейский суд. Но, однозначно, основной причиной большого количества обращений является существование большого количества системных проблем, потому что 90% жалоб против Украины в Европейский суд - они являются однотипными. Они касаются чрезмерной продолжительности выполнения решения национальных судов, они касаются чрезмерной длительности судебного разбирательства», - сказал Н.Кульчицкий.

«По состоянию на конец сентября, согласно статистике Европейского суда, на первом месте по количеству обращений - Россия, на втором - Турция, на третьем - Италия, четвертой идет Румыния, и мы пятые. Против Украины сейчас на рассмотрении находится 10400 жалоб, что составляет 7,5% от общего количества жалоб, поданных в Европейский суд», - отметил Н.Кульчицкий.

ЕСПЧ 28 августа, приступил к рассмотрению жалобы экс-премьера Юлии Тимошенко, которая обвиняет Украину по четырем статьям Европейской конвенции прав человека и основных свобод.

В заявлении Ю.Тимошенко в ЕСПЧ упоминаются нарушения нескольких базовых статей Европейской конвенции по правам человека. В частности, это статья 3, которая говорит о пытках по отношению к ней. Также речь идет о статье 5 (незаконный арест) и о статье 6, которая обеспечивает право всех граждан на справедливый суд.

В заявлении также упоминается о нарушении статьи 18 Европейской конвенции, которая гласит, что все ограничения применяются только с теми целями, с которыми они установлены. Обращением к этой статье защита экс-премьера пытается доказать то, что преследование Ю.Тимошенко в Украине носит исключительно политический характер.

Печерский районный суд Киева 11 октября 2011 года приговорил Ю.Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.