Россиянин поехал в Украину с боевой гранатой

Как сообщил старший офицер сектора по работе со СМИ Восточного регионального управления Василий Какадий, нарушителя задержали вчера, 11 августа.

По его сведениям, во время осмотра автомобиля Toyota пограничники заметили взволнованность его водителя - 26-летнего россиянина. Транспортное средство направили из полосы движения "зеленый коридор" на полосу движения «красный коридор» для проведения углубленного осмотра.

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При осмотре автомобиля в подлокотнике под личными вещами была обнаружена ручная осколочная граната оборонного действия типа «Ф-1» .

Граната изъята. Нарушитель задержан и передан сотрудникам СБУ.