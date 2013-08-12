Россиянин поехал в Украину с боевой гранатой
13:43, 12 августа 2013Политика
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Дергачевском районе Харьковской области на пункте пропуска «Деньги» пограничники задержали гражданина Российской Федерации, который ехал в Украину с ручной гранатой «Ф-1».
У мужчины нашли боевую гранату / Фото : fire.berdyansk.net
Как сообщил старший офицер сектора по работе со СМИ Восточного регионального управления Василий Какадий, нарушителя задержали вчера, 11 августа.
По его сведениям, во время осмотра автомобиля Toyota пограничники заметили взволнованность его водителя - 26-летнего россиянина. Транспортное средство направили из полосы движения "зеленый коридор" на полосу движения «красный коридор» для проведения углубленного осмотра.
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При осмотре автомобиля в подлокотнике под личными вещами была обнаружена ручная осколочная граната оборонного действия типа «Ф-1» .
Граната изъята. Нарушитель задержан и передан сотрудникам СБУ.
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