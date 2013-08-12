Глава КС заявил, что спокойно относится к намекам на зависимость от власти

Об этом Овчаренко заявил в интервью изданию Закон и Бизнес.

"Намеки поэтому и остаются намеками, не имеют под собой какого-либо основания. На должность судьи КС меня назначила Верховная Рада еще в 2006 году. С тех пор я добросовестно выполнял свои обязанности", - сказал председатель КС.

Также он выразил свой взгляд на проблему независимости и беспристрастности судебной власти.

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"Независимость судебной власти, отсутствие давления на судебные органы с чьей-либо стороны не зависит полностью от способа их формирования. Это является признаком высокого уровня политической культуры в государстве, готовности каждого политика, чиновника, каждого гражданина неуклонно придерживаться предписаний Конституции и законов, даже (и особенно!) в случаях, когда речь идет о корпоративных интересах", - заявил Овчаренко.

Напомним, 18 июля 2013 года на специальном пленарном заседании КС в соответствии со статьей 148 Конституции Украины и статьей 20 Закона Украины "О Конституционном суде Украины" состоялись выборы председателя Конституционного суда Украины, на которых победу одержал выходец из Енакиево, судья Вячеслав Овчаренко.