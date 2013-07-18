Эксперт: главное «преимущество» нового главы КС - лояльность к Януковичу

Главным преимуществом новоизбранного председателя Конституционного суда Украины Вячеслава Овчаренко является не знание закона, а лояльность к Президенту Украины Виктору Януковичу.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал политтехнолог Тарас Березовец.

«Почему была избрана именно эта кандидатура, мне кажется, дополнительных объяснений не нужно. Потому что на место всех руководителей высших судебных ветвей, апелляционного суда, Верховного суда, назначаются люди, которые так или иначе доказали свою лояльность (Президенту Украины – УНИАН)», - сказал эксперт.

В то же время он отметил, что Овчаренко «в качестве знатока конституционного права себя не зарекомендовал».

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Березовец также подчеркнул, что определенные недоразумения возникли уже тогда, когда Овчаренко стал судьей КС.

«Тогда другие судьи, юристы настаивали на том, что знатоком, судьей Конституционного суда стал человек, который вел лишь хозяйственные и уголовные дела. Все-таки, до тех пор существовал принцип, что судья Конституционного суда должен был быть знатоком в основном права», - сказал он.

«Возможно, за эти семь лет, когда он стал судьей, он подтянул свои знания по конституционном праву, но это более авторитетным в среде правоведов, людей, которые знают конституционное правосудие, я думаю, что его все равно не сделало», - добавил Березовец.

По его мнению, «главное преимущество» Овчаренко – это не «знание закона, а доверие, лояльность к Президенту».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 июля, на заседании КС председателем Конституционного суда Украины был избран судья Вячеслава Овчаренко.

Избрание нового председателя Суда состоялось в связи с завершением трехлетнего срока полномочий Анатолия Головина, избранного председателем Конституционного суда Украины в июле 2010 года.

***Вячеслав Овчаренко родился 16 июля 1957 года в г. Енакиево Донецкой области.

Работал судьей Енакиевского городского суда, заместителем Кировского межрайонного прокурора г. Енакиево. Был председателем Енакиевского городского суда.

В августе 2006 года Овчаренко был назначен Верховной Радой Украины судьей Конституционного суда Украины.