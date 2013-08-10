Путин может сдать Сноудена США в обмен на права на Украину - политолог
Президент России Владимир Путин может договориться с США приостановить на несколько лет евроинтеграцию Украины, если он выдаст Америке Эдварда Сноудена.
Об этом заявил политолог Виктор Небоженко, сообщает Gazeta.ua.
"Не удивлюсь, если завтра президент Путин предложит Соединенным Штатам обменять Эдварда Сноудена на отказ от евроинтеграции Украины", - сказал эксперт.
Правда, Небоженко не взялся однозначно утверждать, что США примут такой сценарий развития событий.
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"Согласится ли Америка - сказать трудно. Вполне вероятно, что Янукович для США не так важен как Сноуден", - добавил политолог.
Также Небоженко предположил вероятность подобных "обменов" в вопросе с гражданской войной в Сирии.
"Обмен происходит на международном уровне. Вы скажете, какая связь между трагедией в Сирии и евроинтеграцией Украины? Могут договориться, что Путин уходит из Сирии, взамен - ему оставляют Украину в аренду на 5 лет. Такое уже было когда-то. Украину поменяли на Ирак. Надеюсь, Запад так не поступит этот раз. Однако есть вариант, при котором Украина может стать жертвой улучшения американо-российских отношений", - подытожил политолог.