Путин может сдать Сноудена США в обмен на права на Украину - политолог

Об этом заявил политолог Виктор Небоженко, сообщает Gazeta.ua.

"Не удивлюсь, если завтра президент Путин предложит Соединенным Штатам обменять Эдварда Сноудена на отказ от евроинтеграции Украины", - сказал эксперт.

Правда, Небоженко не взялся однозначно утверждать, что США примут такой сценарий развития событий.

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"Согласится ли Америка - сказать трудно. Вполне вероятно, что Янукович для США не так важен как Сноуден", - добавил политолог.

Также Небоженко предположил вероятность подобных "обменов" в вопросе с гражданской войной в Сирии.

"Обмен происходит на международном уровне. Вы скажете, какая связь между трагедией в Сирии и евроинтеграцией Украины? Могут договориться, что Путин уходит из Сирии, взамен - ему оставляют Украину в аренду на 5 лет. Такое уже было когда-то. Украину поменяли на Ирак. Надеюсь, Запад так не поступит этот раз. Однако есть вариант, при котором Украина может стать жертвой улучшения американо-российских отношений", - подытожил политолог.