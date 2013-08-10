США помогут Украине достичь энергетической независимости - посол

Об этом посол США в Украине Джеффри Пайетт сообщил в интервью Радио Свобода.

«Это является важной коммерческой инициативой, поскольку мы имеем две крупные американские нефтяные компании, которые заинтересованы в сотрудничестве с Украиной, - это ExxonMobil и Chevron. Но это также важная геостратегическая инициатива. Я уверен в этом, основываясь на дискуссиях с руководством этих компаний», - сказал Пайетт.

По теме: Новый посол США представился на украинском (видео)

Он добавил, что ExxonMobil и Chevron очень заинтересованы в работе на украинском энергетическом рынке.

«Они хотят принести лучшие американские технологии, ноу-хау и американские деньги в украинский энергетический сектор. Это будет очень хорошо для украинцев и поможет Украине в достижении цели по энергетической независимости», - отметил посол.

По его словам, следующим шагом должно быть завершение заключения соглашения о добыче сланцевого газа с компанией Chevron.

«Ожидается согласование (этого соглашения) на областном уровне. Что касается ExxonMobil, то сейчас идут переговоры с правительством. Надеюсь, что через пару лет мы увидим значительные инвестиции - около сотен миллионов долларов», - резюмировал Пайетт.

Посол надеется, что обе американские компании создавать рабочие места в Украине, которые позволят стране развивать добычу ее природных ресурсов в дальнейшем, и помогут Украине достичь энергетической независимости, что будет выгодно обеим странам.

Напомним, Сенат утвердил Пайетта на посту посла США в Украине 9 июля. Он сменил Джона Теффта, который работал в Украине с ноября 2009 года. Новый посол принес присягу 30 июля в Госдепартаменте в Вашингтоне. 3 августа Пайетт прибыл в Киев.

Пайетт ранее работал заместителем посла США в Индии, генеральным консулом в Гонконге, вице-консулом в Гондурасе.