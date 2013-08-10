В Тернопольской области началось Международное паломничество трудовых мигрантов

Как передает корреспондент УНИАН, участие в паломничестве принимают трудовые мигранты, их родственники, а также обычные паломники. Большинство из них в течение недели шли пешком из Самбора через Львов и Свято-Успенскую Унивскую лавру. В целом паломники за 8 дней прошли свыше 250 км.

Кроме богослужений за всех украинских мигрантов, за их здоровье и лучшую судьбу, во время паломничества также состоится сбор пожертвований на памятник трудовым мигрантам-украинцам, который хотят установить в Зарванице.

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«Этот памятный знак должен стать напоминаниям о том, что произошло на переломе 2000 года в Украине в результате безразличия людей, которые продают свои голоса, имеют рабское мышление, выбирают власть, которая потом над ними издевается. Народ вынужден был выехать в силу сложившихся обстоятельств, и за это никто не сидит в тюрьме, никто не просит прощения, никто не заботится о том, чтобы людей вернуть. Все это ведет к разъединению семей, к трагедиям, вплоть до смерти», – отметил один из организаторов паломничества о. Василий Поточняк.

Завтра в рамках паломничества состоится фестиваль эмигрантского творчества «Моя вера – моя сила».