В УДАРе называют информволну вокруг «налога на беременность» искусственной

Так прокомментировал народный депутат от фракции «УДАР», бывший заместитель министра социальной политики Павел Розенко введение с 1 июля этого года отчисления ЕСВ женщин в декретном отпуске, передают «Комментарии».

«Это не налог на беременность. Мне кажется, что кто-то сознательно искажает этот термин – к налогу это не имеет никакого отношения. Речь идет о том, что Верховная Рада приняла абсолютно правильное и социально важное решение – отпуск по беременности и родам зачислять в пенсионный стаж женщин. Речь идет о четырех месяцах, которые будут зачисляться в пенсионный стаж женщин», – сказал он.

По словам политика, введение этой нормы на времени, поскольку после проведенной пенсионной реформы каждый месяц страхового стажа имеет значение при расчете пенсионных выплат. «Сегодня каждый месяц, который не учитывается в пенсионный стаж, может иметь очень серьезные последствия. Поэтому решение абсолютно правильное, ни о каком дополнительном налогообложении никто не говорит. Поднимается какой-то совершенно искусственный шум из-за того, что работодатель вроде бы не может заплатить за женщину», – сказал он.

Кроме того, Розенко отметил важность социальной ответственности бизнеса. По его словам, работодатель должен нести ответственность за сотрудников, которые, по сути, помогают ему получать прибыль. «Есть мировая норма – социальная ответственность бизнеса, в том числе и за своих работников. Извините, но работодатель не из своего кармана платит, на работодателя работают те же беременные женщины и приносят ему прибыль», – сказал он.

Отвечая на вопрос о нарушении прав беременных женщин, Розенко отметил, что в кодексе законов о труде четко прописаны нормы, которые защищают не только беременных женщин, но и молодых матерей. «Сегодня по трудовому кодексу нет никаких полномочий у работодателя давить на беременную женщину. Если кто-то себе это позволяет, то такие факты нужно обнародовать и тогда государство имеет все возможности применять к этому работодателю соответствующие санкции», – сказал он.

По мнению депутата, информационная волна о вреде для женщин принятых норм искусственная и возникла на пустом месте.

По словам Розенко, еще нигде не были обнародованы договоры, по которым женщины якобы берут обязательство не беременеть в ближайшие годы. «Я хочу посмотреть эти договоры. Вот когда кто-то обнародует их, тогда я поверю. Мне кажется, что сейчас просто работодатели подняли волну вокруг этого вопроса совершенно на пустом месте», – сказал он.