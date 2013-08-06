Защита умершего правозащитника выступает против закрытия дела в связи со смертью

Завтра, 7 августа, они намерены отстаивать свою позицию в городском суде Винницы, сообщает Радио Свобода.

«Все мы - адвокаты, родственники, друзья - уверены, что дело против Дмитрия сфальсифицировано. И во время последних заседаний было понятно, что прокуратуре некуда деваться - мы все ожидали, что приговор будет оправдательным. Сейчас прокуратура пытается закрыть дело из-за смерти обвиняемого - мы не имеем права этого допустить», - говорит товарищ Дмитрия Гройсмана Ксения Прокопова.

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Защита считает, что суд должен подтвердить невиновность правозащитника в этом деле, пусть даже посмертно.

Напомним, правозащитник Дмитрий Гройсман умер от сердечного приступа вечером в понедельник, 5 августа, в Киеве.

Суд начинается завтра в десять утра. Это будет уже 73 заседание по скандальному делу об обвинении Гройсмана в распространении порнографии.