НУ-НС и БЮТ не могут договориться по вице-спикерам?

Фракция НУНС наотрез отказывается поддерживать на должность первого вице-спикера кандидатуру от Компартии.

Об этом сообщают источники Украинской правды в парламенте.

Именно из-за этого, по словам собеседника, в рядах демкоалиции могут возникнуть определенные трения, поскольку фракция БЮТ согласна поддержать любую кандидатуру от трех фракций.

Эту информацию позднее подтвердил один из лидеров БЮТ Александр Турчинов.

Однако по его словам, недоразумения в рядах коалиции нет, и БЮТ " будет пытаться убедить своих партнеров" поддержать любую предложенную кандидатуру.

Вместе с тем другой бютовец Николай Томенко сообщил, что на заседании фракции БЮТ, которое состоялось в течение получасового перерыва, было решено начать поочередное распределение парламентских комитетов по коалиции.

"Нас 227, мы - коалиция и мы имеем право выбирать первыми. Мы начнем, они (оппозиция) продолжат, и так будем выбирать по одному комитету", - сказал он.

Украинская правда