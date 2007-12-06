НУ-НС и БЮТ не могут договориться по вице-спикерам?
Опять виноваты коммунисты?
Фракция НУНС наотрез отказывается поддерживать на должность первого вице-спикера кандидатуру от Компартии.
Об этом сообщают источники Украинской правды в парламенте.
Именно из-за этого, по словам собеседника, в рядах демкоалиции могут возникнуть определенные трения, поскольку фракция БЮТ согласна поддержать любую кандидатуру от трех фракций.
|Александр Турчинов
Однако по его словам, недоразумения в рядах коалиции нет, и БЮТ " будет пытаться убедить своих партнеров" поддержать любую предложенную кандидатуру.
Вместе с тем другой бютовец Николай Томенко сообщил, что на заседании фракции БЮТ, которое состоялось в течение получасового перерыва, было решено начать поочередное распределение парламентских комитетов по коалиции.
"Нас 227, мы - коалиция и мы имеем право выбирать первыми. Мы начнем, они (оппозиция) продолжат, и так будем выбирать по одному комитету", - сказал он.