Место Мельника в Налоговой академии заняла его заместитель
Университет государственной налоговой службы вместо Петра Мельника возглавила его заместитель Людмила Тарангул.
Исполнение обязанностей ректора Национального университета ГНС Украины возложено на Людмилу Тарангул, первого проректора, проректора по научной работе, заведующий кафедрой финансов, доктора экономических наук, профессора, которая работает в учебном заведении более 17 лет.
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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства доходов и сборов.
Министр доходов и сборов Украины Александр Клименко во время встречи с новым руководителем вуза подчеркнул важность сохранения репутации университета как одного из лучших образовательных и научных учреждений Украины и СНГ, а также поручил разработать концепцию инновационного развития учебного заведения.
Как сообщал УНИАН, Мельник был задержан 27 июля во время получения от двух граждан Украины взяток в размере 40 и 80 тыс. грн за вступление их родственников в вуз, которым он управляет.
1 августа, Печерский районный суд Киева избрал Мельнику мера пресечения в виде домашнего ареста до 27 сентября включительно.