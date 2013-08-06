Место Мельника в Налоговой академии заняла его заместитель

Исполнение обязанностей ректора Национального университета ГНС ​​Украины возложено на Людмилу Тарангул, первого проректора, проректора по научной работе, заведующий кафедрой финансов, доктора экономических наук, профессора, которая работает в учебном заведении более 17 лет.

По теме: Прокурор: На Мельника могут одеть электронный браслет

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства доходов и сборов.

Министр доходов и сборов Украины Александр Клименко во время встречи с новым руководителем вуза подчеркнул важность сохранения репутации университета как одного из лучших образовательных и научных учреждений Украины и СНГ, а также поручил разработать концепцию инновационного развития учебного заведения.

Как сообщал УНИАН, Мельник был задержан 27 июля во время получения от двух граждан Украины взяток в размере 40 и 80 тыс. грн за вступление их родственников в вуз, которым он управляет.

1 августа, Печерский районный суд Киева избрал Мельнику мера пресечения в виде домашнего ареста до 27 сентября включительно.