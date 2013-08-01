Активисты проведут соцопрос о коррупции вокруг Киева

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил депутат Бориспольского районного совета Виктор Кобанцев.

«Наши эксперты будут проводить социальный опрос об уровне доверия к сельскому совету..., милиции, прокуратуре и судам. Сейчас никакого доверия нет. У меня вообще такое впечатление, что эти органы отсутствуют и появляются только там, где им выгодно», - сообщил Кобанцев.

В частности, соцопрос будет проводиться в селах Дударки (Бориспольский район) и Лесники (Киево-Святошинский район). Его результаты активисты направят Президенту Украины Виктору Януковичу в октябре 2013 года с просьбой проанализировать и принять необходимые меры для решения проблем.

Участники пресс-конференции также сообщили, что сельские головы сел Лесники и Дударки подозреваются в давлении на местную власть, представителей церквей и на жителей. Кроме того, по словам Кобанцева, правоохранительные органы оказывают личную помощь сельским головам, действуя в их интересах, а не в интересах жителей.

Кобанцев считает, что социальный опрос поможет собрать доказательства правонарушений со стороны местной власти и объединить жителей сел в решении общей проблемы.

Как сообщал УНИАН, с 2005 по 2008 годы жители различных сел Киевской области, в частности Счастливое, Гора, Большая Александровка, а также городов Борисполь, Ирпень и Васильков, выходили на акции протеста, требуя вернуть им земельные участки и уволить должностных лиц, способствующих незаконным операциям с землей.

Справка УНИАН. Общественная организация «Общественный надзор» была зарегистрирована в июле 2013 года и планирует осуществлять контроль за соблюдением прав жителей Украины со стороны органов власти. Общественная организация «Защита земель Киевщины» была создана в 2007 году в Украине с целью оказывать помощь жителям в земельных вопросах.