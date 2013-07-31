Кокс и Квасневский уехали от Тимошенко без комментариев

Как передает корреспондент УНИАН, в 12.08 кортеж автомобилей покинул территорию медучреждения.

Сторонники Тимошенко, которые дежурят перед проходной медучреждения, встретили кортеж возгласами “Юле - волю!”.

Кокс и Квасневский не остановились возле журналистов и не дали комментариев относительно своего визита в ЦКБ “Укрзализныци”.

Как сообщал УНИАН, руководители Мониторинговой миссии Европейского парламента в Украине прибыли сегодня к Тимошенко около 10 часов.