Кокс и Квасневский уехали от Тимошенко без комментариев
12:33, 31 июля 2013Политика
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Руководители мониторинговой миссии Европарламента в Украине Пэт Кокс и Александр Квасневский покинули ЦКБ “Укрзализныци” в Харькове, в стационаре которой находится экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко.
Кокс и Квасневський не остановились возле Тимошенко
Как передает корреспондент УНИАН, в 12.08 кортеж автомобилей покинул территорию медучреждения.
Сторонники Тимошенко, которые дежурят перед проходной медучреждения, встретили кортеж возгласами “Юле - волю!”.
Кокс и Квасневский не остановились возле журналистов и не дали комментариев относительно своего визита в ЦКБ “Укрзализныци”.
Как сообщал УНИАН, руководители Мониторинговой миссии Европейского парламента в Украине прибыли сегодня к Тимошенко около 10 часов.
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