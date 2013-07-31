Вице-премьер Грищенко поехал в Ливию защищать украинцев

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил его пресс-секретарь Александр Дикусаров.

“Сегодня, по поручению Президента Украины, Константин Грищенко осуществит рабочий визит в Триполи”, - сказал он.

Дикусаров отметил, что в Триполи в Грищенко запланирован ряд встреч, в частности, с премьер-министром Ливии, министром иностранных дел и международного сотрудничества.

По теме: Капитан захваченного в Ливии судна: у боевиков есть претензии к властям Украины - СМИ

“Будут обсуждать комплекс вопросов двустороннего взаимодействия, экономическое сотрудничество, сотрудничество в авиационной сфере, гуманитарное сотрудничество, межпарламентское взаимодействие”, - сказал Дикусаров.

Он также сообщил, что особое внимание Грищенко уделит вопросу защиты прав и интересов граждан Украины, находящихся на территории Ливии.