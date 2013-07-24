Капитан захваченного в Ливии судна: у боевиков есть претензии к властям Украины - СМИ

Капитан захваченного ливийцами судна “Этель” Михаил Кононов утверждает, что боевики выдвигают претензии к правительству Украины, а члены экипажа — заложники.

Об этом пишет газета «Вести», журналисты которой дозвонились на захваченное в Ливии судно с украинцами и узнала подробности происшествия у капитана.

“...Мне дали понять, что «Этель» просто попало под руку, и захватчики не имеют претензий к самому судну и судовладельцам. А на нашем месте могло оказаться любое украинское судно. Боевики выдвигают какие-то претензии к правительству Украины, якобы возмущаются давлением Украины на Ливию из-за украинцев, сидящих в их тюрьмах. Но что они конкретно требуют от Украины, я не знаю”, - сказал Кононов.

По его словам, ливийцы очень эмоционально общаются друг с другом, часто упоминают Украину, часто выкидывают два пальца вверх, мол, «мы победим!»

По теме: Ливийцы обвиняют владельца захваченного судна в краже авто на $9,5 миллиона (видео)

Комментируя одну из версий, что «Этель» захватили ливийские предприниматели, которым украинские бизнесмены якобы задолжали 9,5 млн долл., Кононов ответил: “Украинская компания Almar всего лишь осуществляет технический менеджмент — обслуживание судна. Она же нанимала экипаж. К грузу она отношения не имеет. Судно зафрахтовано для перевозки авто ливийскими бизнесменами — груз принадлежит им”.

Капитан рассказал, как произошел захват, отметив, что главной целью боевиков “был захват заложников — таким образом они добьются, чтобы судно оставалось в Ливии”.

Капитан судна также отметил, что знает о заявлении МИДом Украины ноты протеста Ливии, что министр иностранных дел Ливии в курсе всего. “Но надежды на ливийские власти мало — ради украинцев они не будут сражаться с боевиками”, - считает капитан.

По его словам, сейчас на сходнях судна дежурят 4 боевиков, а около судна стоит легковая машина, где боевики хранят автоматы. “Никто из них на английском не говорит, общаться с ними у нас не получается. Иногда караул меняется. Все активные действия ливийцы предпринимают по ночам — сейчас у них Рамадан, днем они только спят. Духом мы не падаем. Еды и воды хватает. Но экипаж на верхнюю палубу не выходит, остаемся в надстройке — никто не гарантирует, что кто-либо из боевиков не выстрелит в нас», — сказал Кононов.

Как сообщал УНИАН, в порту г. Бенгази 17 июля вооруженные граждане Ливии захватили судно «Этель», экипаж которого состоит из 19 граждан Украины. Судно прибыло в Ливию под флагом Сент-Киттс и Невис.

23 июля в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины заявили, что Украина расценивает захват украинского экипажа в Ливии как акт тяжкого преступления на территории этого государства, который, по состоянию на сегодняшний день, остается без надлежащей реакции официальной ливийской власти.