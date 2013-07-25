Число жертв крушения поезда в Испании возросло до 77 (видео)

, по последним данным, стали не менее 77 человек, 143 получили ранения, передает

Пассажирский поезд сошел с рельсов недалеко от железнодорожной станции города Сантьяго-де-Компостела. Авария произошла в среду в 20.42 по местному времени. Перевернулись все 13 вагонов, предпоследний был разрушен полностью. Всего в поезде находились 218 пассажиров, а также машинисты и обслуживающий персонал. Маршрут, где произошла катастрофа, соединяет испанскую столицу с городом Ферроль.

Ранее сообщалось о 69 погибших. По данным агентства, спасатели извлекли из-под обломков 73 тела. Еще четыре человека скончались в больнице.