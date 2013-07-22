Кейт Миддлтон рожает правнука королеве Елизавете

Кенсингтонский дворец подтвердил, что герцогиня Кембриджская Кэтрин доставлена в лондонскую больницу святой Марии. Ранее в понедельник об этом сообщили СМИ.

"Герцогиня на машине прибыла из Кенсингтонского дворца в частное крыло Lindo Wing больницы святой Марии, с ней находится герцог Кембриджский. У нее роды на ранней стадии", - говорится в заявлении пресс-службы резиденции герцогов Кембриджских, которое цитирует РИА «Новости».

Пол ребенка заранее не известен, однако вне зависимости от того, кто родится, мальчик или девочка, он или она в любом случае займет третье место в очереди на британский престол.

Как ожидается, герцогиня будет рожать естественным путем, соответственно, роды могут занять достаточно длительное время.

Пока все идет полностью по плану: герцогиня, почувствовав первые схватки, уведомила об этом своего личного секретаря, который сообщил новости ее лечащему врачу Маркусу Сетчеллу, сама же герцогиня ранним утром отправилась в больницу, где и планировала рожать.

После родов Кенсингтонский дворец сообщит мировым СМИ о поле, росте и весе младенца и о состоянии матери и новорожденного. Имя ребенка будет названо позднее.