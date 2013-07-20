В больнице появились двойники принца Уильяма и его беременной жены (фото)
05:34, 20 июля 2013Разное
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Журналисты британской газеты Sun разыграли репортеров, прислав двойников: принца Уильяма с беременной женой, - к лондонской больнице святой Марии.
В больнице появились двойники принца Уильяма с беременной женой / Кадр из видео : thesun.co.uk
Толпа журналистов кинулась к торопливо вышедшим из машины "Кейт и Уильяму", однако те неожиданно повернулись и распахнули одежду, показав репортерам футболки с надписью "Первый по новостям о королевском младенце".
Ранее сообщалось, что Кэтрин будет рожать в больнице святой Марии на западе Лондона, где 31 год назад появился на свет старший сын принца Чарльза и принцессы Дианы Уильям.
Однако, как сообщает ряд СМИ, герцогиня Кембриджская может обмануть надежды многочисленных журналистов, ожидающих ее у входа в больницу, и родить будущего наследника или наследницу британского престола в городе Рединг.
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