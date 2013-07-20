В больнице появились двойники принца Уильяма и его беременной жены (фото)

Толпа журналистов кинулась к торопливо вышедшим из машины "Кейт и Уильяму", однако те неожиданно повернулись и распахнули одежду, показав репортерам футболки с надписью "Первый по новостям о королевском младенце".

Ранее сообщалось, что Кэтрин будет рожать в больнице святой Марии на западе Лондона, где 31 год назад появился на свет старший сын принца Чарльза и принцессы Дианы Уильям.

Однако, как сообщает ряд СМИ, герцогиня Кембриджская может обмануть надежды многочисленных журналистов, ожидающих ее у входа в больницу, и родить будущего наследника или наследницу британского престола в городе Рединг.