В КУПРе и УНА-УНСО заявляют о провокации милиции

Сегодня на пресс-конференции в УНИАН, комментируя появление в Интернете видеоролика, на котором организаторам «врадиевского шествия» предлагают деньги за прекращение акции, лидер ВОО "Коалиция участников помаранчевой революции" (КУПР) Сергей Мельниченко заявил, что несколько дней назад к ним поступило предложение о встрече с человеком, «желающим поговорить».

Представители этой организации и УНА не хотели допустить срыва «врадиевского шествия» и силового подавления акции, поэтому пошли на переговоры, чтобы узнать о планах властей. Мельниченко подчеркнул: «Мы понимали, что это провокация». При этом прибавил, что «решено было узнать, чья идет игра», ведь говорили, что во властной среде есть противостояние, которое они хотят использовать друг против друга, применив против участников акции силовые методы.

Председатель Киевской организации, один из лидеров УНА-УНСО Игорь Мазур («Тополь») рассказал, что «на разговор пришел типичный донецкий майор», который начал предлагать деньги за прекращение акции. Он отметил, что никто не собирался продаваться, но разговор о деньгах в сумме 100 тысяч долларов был необходим, чтобы поверили представители милиции, что это не игра с «нашей стороны».

Мазур отметил, что об этих переговорах знали в обеих организациях, были беседы по этому поводу с некоторыми народными депутатами. Он отказался назвать фамилии депутатов, но прибавил, что партийцы, которые вместе с ними обсуждали дальнейшие шаги в этих переговорах, могут подтвердить, что ни о какой материальной заинтересованности не шла речь, а речь шла о сборе информации по поводу того, какие провокации готовит власть.

Мельниченко подчеркнул, что никакой передачи денег не было, а наоборот – мы отказались их взять в день переговоров, специально оттягивая время. «Если бы мы были падки на наживу, то мы были бы сразу взяли деньги», - подчеркнул Мельниченко.

В то же время Мазур заметил, что это видео с переговоров так оперативно было брошено в Интернет с тем, чтобы их скомпрометировать.

Отвечая на вопрос, почему участники переговоров, допуская, что это провокация, не вели собственной записи разговора, Мельниченко сказал: «У нас не было технической возможности, не было даже времени подготовиться, поэтому мы шли ва-банк».

По словам Мельниченко, «врадиевское шествие» власть хочет похоронить показав, что это «политический, финансовый проект». По его словам, эта провокация направлена на то, чтобы показать, что представители общественных организаций якобы продались.

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Как сообщал УНИАН, сегодня министр внутренних дел Виталий Захарченко сообщил, что ему предоставили видеоролик, в котором «показаны активисты КУПРа, которые продают врадиевское шествие». По словам министра, из этого ролика видно, как «журналисты проводят расследование и, как я понял по видеосюжету, предлагают им (участникам шествия – УНИАН) не идти на это шествие и ответы общественных деятелей. Они вносят такое предложение, что если вы нам дадите сначала 350 тысяч долларов, а затем идет торг, и говорят: “Ну хорошо, 100 тысяч долларов, то мы людей не поведем к Министерству внутренних дел, а поведем их в другое место”.