Захарченко считает, что врадиевское шествие используют политики

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил журналистам на пресс-конференции после своей встречи с представителями акции протеста, которая проходила сегодня возле здания МВД.

“Граждане пришли со своими проблемами, с теми вопросами, которые их волнуют. И их не интересует вообще вопрос политических лозунгов. Народные депутаты, те, кто привел с собой своих однопартийцев, те, кто поддерживает определенные политические партии, они, безусловно, пришли с соответствующими политическими лозунгами. Но на этих событиях, врадиевских, кое-кто хочет заработать какую-то политическую, трудно сказать, что они вообще хотят заработать”, - сказал Захарченко.

Он подчеркнул, что политики хотят продемонстрировать политическое действие.

В частности, министр заметил, что сначала он намеревался выйти к участникам акции под МВД. Однако выяснилось, что под МВД нет никого из жителей Врадиевки – участников хода. По его словам, когда акция уже проходила, участники хода были еще в Голосеевском районе.

При этом журналистам был продемонстрирован видеоролик, на котором один из лидеров «Спільної справи» Александр Данилюк сообщает, что один из организаторов хода из Врадиевки - народный депутат из фракции «УДАР» Сергей Каплин, сменил маршрут хода.

Кроме того, Захарченко сказал, что ему предоставили другой видеоролик, в котором «показаны активисты КУПРа, которые продают врадиевский ход». По словам министра, из этого ролика видно, как «журналисты проводят расследование и, как я понял по видеосюжету, предлагают им (участникам хода – УНИАН) не идти на этот ход и ответы общественных деятелей. Они вносят такое предложение, что если вы нам дадите сначала 350 тысяч долларов, а затем идет торг, и говорят: “Ну хорошо, 100 тысяч долларов, тогда мы людей не поведем к Министерству внутренних дел, а поведем их в другое место”.

Как сообщал УНИАН, 7 июля жители Врадиевки отправились пешим ходом в Киев. Свою акцию они начали после событий в их поселке, где милиционеры избили и изнасиловали местную жительницу.

18 июля они пришли в Киев и провели митинг возле здания Министерства внутренних дел Украины.

Возле здания МВД собралось около 200 человек. Они проводили свою акцию под флагами партии “УДАР”, ВО “Батькивщина”, ВО “Свобода”. В частности, участники акции держали лозунги: “Захарченко не в отпуск — в отставку!”, “Украине — европейскую полицию”.

Позже заместитель начальника Управления связей с общественностью МВД Иван Бабаев сообщил, что министр внутренних дел Украины Захарченко сейчас не в отпуске и готов принять людей из Врадиевки.

После чего народные депутаты и представители из Врадиевки пошли в Министерство внутренних дел на встречу с Захарченко.

После переговоров с представителями МВД в здание министерства зашли трое народных депутатов от оппозиции Сергей Каплин, Леонид Емец и Валерий Пацкан, представители пешего хода из Врадиевки. В целом на встречу с Захарченко пошло 10 человек.

Журналистов не пропустили на встречу с Захарченко, хотя участники акции протеста требовали присутствия представителей прессы.

Министр внутренних дел Виталий Захарченко обещает не привлекать к ответственности участников акции протеста во Врадиевке Николаевской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции после встречи с представителями участников акции протеста, которая проходила сегодня возле здания МВД.

Министр отметил, что во время встречи, на которой присутствовали трое жителей Врадиевки, они, в частности, изложили свое виденье ситуации.

“Они попросили меня, чтобы я сделал все, чтобы людей, которые эмоционально высказывались и эмоционально действовали в отношении работников милиции, относительно нападения на райотдел, чтобы я, как министр, сделал все, чтобы их не привлекали к ответственности. Я такое обещание им дал, сказал, что я, как министр, буду делать все, чтобы этих людей не привлекали к ответственности”, - сказал Захарченко.

В то же время он отметил, что по поводу нападения на райотдел милиции во Врадиевке нужно сделать юридические выводы.

Министр также добавил, что во время встречи граждане сообщили, что в течение более 10 лет в этом поселке происходили определенные противозаконные действия.

Как сообщал УНИАН, во Врадиевке после жестокого избиения и изнасилования милиционерами местной жительницы разгневанные люди разгромили райотдел милиции.