Кожара в Армении договаривался о решении конфликта в Нагорном Карабахе

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД, об этом говорилось сегодня во время их встречи, состоявшейся в рамках рабочего визита Кожары в Армению.

«Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества между Республикой Армения и ОБСЕ, в том числе в межпарламентской плоскости в рамках Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, состояние и перспективы мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках существующих механизмов, прежде всего Минской группы», - говорится в сообщении.

Также, по данным МИД, значительное внимание во время встречи было уделено перспективам украинско-армянского межпарламентского сотрудничества как в многостороннем, так и в двустороннем формате, в частности в рамках парламентских ассамблей, членами которых является Украина и Армения.

Сторонами была отмечена важность дальнейшего развития и углубления двустороннего взаимодействия по линии «групп дружбы» Верховной Рады Украины и Национального собрания Армении, которая дает дополнительный импульс двусторонним отношениям в межпарламентской сфере, отметили в МИД.

Как сообщалось, Карабахский конфликт начался в феврале 1988 года, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Официальный Баку признал настоящий акт незаконным и отменил существующую в советские годы автономию Карабаха.

Вооруженный конфликт, который начался после этого, продолжался до 12 мая 1994 года, когда вступило в силу соглашение о перемирии. В итоге Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом. С 1992 года ведутся переговоры о мирном урегулировании конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ, сопредседателями которой являются США, Россия и Франция. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, поскольку НКР не является стороной переговоров.