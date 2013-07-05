Баррозу надеется, что саммит в Вильнюсе будет успешным

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на совместной пресс-конференции в Вильнюсе с Президентом Литвы Далей Грибаускайте (Литва с 1 июля председательствует в Евросоюзе – УНИАН).

“Надеюсь, что саммит в Вильнюсе будет успешным. Я ожидаю плодотворной дискуссии по ряду соглашений об ассоциации с нашими восточными партнерами”, - сказал Баррозу.

В свою очередь Президент Литвы отметила, что “Восточное партнерство” является очень важным для ЕС, поскольку речь идет о соседях.

“И мы хотим видеть развитую демократию, безопасность и защиту прав человека”, - сказала Грибаускайте.

Говоря в этом контексте об отношениях с Украиной, Президент Литвы отметила, что хотела бы видеть дальнейшее движение Киева к европейской интеграции, и напомнила о трех основных группах задач, которые должны быть выполнены Украиной для подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

“Первая – решение выборочного правосудия и дела Тимошенко. Вторая – юридическая реформа, которая касается прежде всего Генеральной прокуратуры. Третья – избирательная реформа, в частности, принятие единого Избирательного кодекса, в том числе для решения проблемы муниципальных выборов в Киеве”, - сказала Грибаускайте.

“Мы хотели бы видеть определенные результаты по всех трех группах проблем, иначе будет очень сложно подписать соглашение”, - сказала Грибаускайте.

Как сообщал УНИАН, Украина и Европейский Союз начали переговоры относительно Соглашения об ассоциации в 2007 году, а о зоне свободной торговли, что является составляющей Соглашения об ассоциации, - в 2008 году.

В конце 2011 года стороны заявили о завершении переговоров, а 30 марта 2012 года парафировали соглашение.

10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС принял заключение по Украине, в котором отметил, что готов подписать Соглашение об ассоциации с Украиной до Вильнюсского саммита “Восточного партнерства” при условии прогресса Украины в вопросах изменения избирательного законодательства, решения проблемы выборочного правосудия и продолжения реформ в рамках Повестки дня ассоциации.