Эксперт: Принятые ВР законы помогут Кабмину с Госпрограммой активизации экономики

Такое мнение высказал гендиректор ИК European Capital Management Вадим Браиловский.

«На прошлой неделе правительство Украины четко показало как обществу, так и оппозиции, что при необходимости способно мобилизовать в Раде необходимое для результативной работы количество голосов. Думаю, что принятые в последнее время законы экономического блока правительства помогут ему реализовать ряд норм Госпрограммы активизации экономики уже в этом году», - сказал он.

В частности, Браиловский отметил принятый Радой закон «О трансфертном ценообразовании», позволяющий, согласно программе, дополнительно аккумулировать в бюджет порядка 500 млн грн доходов. Эксперт напомнил, что закон позволит Кабмину вести контроль над ценообразованием операций с резидентами всех стран, где уровень налога на прибыль минимум на 5% ниже, чем в Украине, а не только с резидентами оффшоров, как предлагали многие депутаты, сообщает РБК-Украина.

«Несмотря на то, что ранее предполагалось, что закон вступит в силу с 1 января 2014 г., новые нормы решено ввести в действие с 1 сентября этого года. Претворение инициативы в жизнь столь форсированными темпами объясняется состоянием госбюджета, изменение сроков вступления закона в силу показывает четкое направление политики государства на контроль над оттоком капитала из страны», - добавил эксперт.

По словам Браиловского, правительство активно внедряет и другие экономические инициативы программы. В связи с этим, он отметил инициативу по снижению ставок начислений на фонд оплаты труда и отложенную на осень ревизию налоговых льгот. По его мнению, уменьшение поступлений в бюджет, в случае уменьшения налоговых ставок, будет компенсировано ревизией неэффективных налоговых льгот, усилением контроля за трансфертным ценообразованием, активизацией борьбы с теневым сектором экономики.

Также гендиректор ИК счел целесообразным переориентирование внимания правительства на аграрный сектор. «Этот сектор становится одним из основных бюджетообразующих секторов экономики. Благодаря программе активизации агросектор позволит только за 2013-2014 гг повысить экспорт до 22 млрд долл., с потенциалом роста урожая к 2017 г. с 46,2 млн тонн зерновых культур до 75-80 млн тонн», - уверен специалист.

Он подчеркнул, что экономические реформы в этом направлении будут продолжаться и в 2-4 кварталах 2013 г.

Напомним, 27 февраля Кабмин принял Государственную программу активизации развития экономики на 2013-2014 гг.