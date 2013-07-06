УДАР: Власть получила полный контроль над ЦИК

В партии «УДАР» связывают избрание Михаила Охендовского председателем ЦИК с желанием власти воплотить любыми способами перизбрание президента Виктора Януковича на второй срок, сообщается в заявлении партии, переданном УНИАН.

«Поскольку такое секретное заседание и голосование за нового председателя Центризбиркома в субботу свидетельствует о получении властью полного контроля над ЦИК», - говорится в заявлении.

"Сначала в нарушение законов, регламента и процедуры голосования провластные фракции в парламенте осуществляют кадровые изменения в составе Центризбиркома», - сообщает «УДАР». - «Теперь по горячим следам ЦИК избирает своего председателя с одной кандидатуры - Михаила Охендовского, который в 2007 вошел в состав Центризбиркома по квоте Партии регионов».

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«Тем самым власть уже сегодня ставит под вопрос прозрачность и соблюдение законности на будущих выборах Президента и легитимность их результатов», - отмечается в документе.

Как сообщал УНИАН, избрание Охендовского председателем ЦИК прошло путем тайного голосования. За его кандидатуру отдали голоса 11 членов Центризбиркома из 14 присутствующих. Член ЦИК Игорь Жиденко находится в отпуске.

По результатам голосования 2 бюллетеня были признаны недействительными, поскольку не имели никакой отметки.

Еще в одном бюллетене была поставлена отметка напротив графы “не поддерживаю ни одного кандидата”.