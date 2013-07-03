Президент Литвы: ЕС должен подписать соглашение с Украиной

Как сообщает Интернет-сайт Президента Литвы, об этом она заявила в обнародованном сегодня интервью Financial Times.

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“Дело Тимошенко стало символом ситуации с правами человека в Украине, качества юридических реформ, качества демократии, выборочного правосудия – все эти вещи сейчас концентрируются в одном имени”, - сказала Д.Грибаускайте.

“Европа нуждается в стратегическом одобрении решения, которое не будет поставлено под угрозу одним или двумя людьми, даже, если эти люди стали символами”, - сказала Президент Литвы, которая председательствует в ЕС с 1 июля этого года.

Британская газета отмечает, что Литва сейчас активно пытается убедить партнеров по ЕС в необходимости подписать соглашение об ассоциации с Киевом.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС начали переговоры о соглашении об ассоциации в 2007 году, а о зоне свободной торговли, что является составляющей соглашения об ассоциации, — в 2008 году.

В конце 2011 года стороны заявили о завершении переговоров, а 30 марта 2012 года парафировали соглашение.

10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил заключение по Украине, в котором отметил, что готов подписать соглашение об ассоциации с Украиной к Вильнюсскому саммиту “Восточного партнерства”, запланированному на конец ноября этого года при условии прогресса Украины в вопросах изменения избирательного законодательства, решении проблемы выборочного правосудия и продолжении реформ в рамках Повестки дня ассоциации.