На переговорах по ЧФ РФ самыми сложными были военно-политические вопросы

На украинско-российских переговорах по вопросам функционирования ЧФ РФ, состоявшихся сегодня в Севастополе, самыми сложными были вопросы военно-политической тематики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня в Севастополе статс-секретарь-заместитель министра иностранных дел РФ Григорий КАРАСИН на общей с первым заместителем министра иностранных дел Украины Владимиром ОГРЫЗКО пресс-конференции по итогам третьего заседания Подкомиссии по вопросам функционирования ЧФ РФ Украинско-Российской межгосударственной комиссии.

Г.КАРАСИН объяснил, что речь идет о “вопросе функционирования нашего флота, как живого, боевого механизма, который должен быть боеспособным”. Он констатировал, что здесь мнения сторон пока еще расходятся, “мы ищем способы, как сделать так, чтобы флот оставался действительно активным, как найти решения, которые позволят поддерживать боеспособность флота на высоком уровне, оставлять его стратегической единицей РФ, одновременно чтобы пребывание флота на украинской территории способствовало стабильности и в Черном море, и вообще в регионе, скажем, южной Европы и Черного моря”. По мнению Г.КАРАСИНА, „все эти сложности возможно преодолеть, хотя пока еще здесь о существенном прогрессе говорить рано”.

Кроме того, отметил Г.КАРАСИН, не решен вопрос маяков. В то же время он сообщил, что по этому поводу даны указания рабочим группам активизировать усилия, и выразил надежду, что в начале следующего года “мы сможем обсудить какие-то конкретные наработки наших экспертов”.

В то же время Г.КАРАСИН отметил, что сторонам удалось „достаточно существенно продвинуться в вопросах экологической безопасности и охраны природной среды в местах базирования ЧФ РФ”.

Первый заместитель министра иностранных дел Украины, руководитель украинской части Подкомиссии Владимир ОГРЫЗКО, со своей стороны, заявил, что остаются не решенными проблемы „и гидрографическо-навигационного оборудования, и юрисдикции, и в военно-политической сфере”. В то же время он “с благодарностью” отметил, что украинская сторона „получила недавно предложения российской стороны по методологии, этапности проведения инвентаризации”. По его информации, сейчас украинская сторона начнет реальную работу по изучению данного документа. “Мы хотели бы ее сделать максимально быстро, чтобы найти компромиссные варианты решения этого вопроса”, - сказал он. По словам В.ОГРЫЗКО, на сегодня уже есть пакет из 151 документа. „Наши коллеги проинформировали нас по земельным участкам, которые мы уже могли бы считать практически согласованными, идет техническая работа по оформлению этих документов, то есть, можно сказать, что эта часть начала выполняться”. Как добавил первый заместитель министра, „ми действительно надеемся, что в процессе инвентаризации земельных участков мы сделаем серьезный шаг вперед. За ним последует инвентаризация объектов”.

По информации В.ОГРЫЗКО, тема пролонгации украинско-российского договора по ЧФ на заседании не обсуждалась.