В Европе увидели, что Янукович «ищет путь» решения проблемы Тимошенко

Лидеры стран Вышеградской четверки надеются на разрешение проблемы с заключением экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Польши Бронислав Коморовский заявил сегодня на совместной пресс-конференции с президентами Словакии, Венгрии, Чехии и Украины после заседания глав государств Вышеградской четверки.

Коморовский отметил, что президенты стран Вышеградской группы сегодня на переговорах разговаривали с Президентом Украины Виктором Януковичем о Юлии Тимошенко.

“Я думаю, что могу это сказать от имени всех президентов Вышеградской четверки: я с удовлетворением могу сказать о том, что господин Президент Янукович ведет поиск пути - как решить эту проблему в соответствии с украинским законодательством. Или на основании действующего законодательства, или путем внесения изменений в украинское законодательство через парламент”, - отметил Президент Польши.

“Относительно этой декларации мы также имеем большие надежды”, - сказал Коморовский.