Ефремова удивляют сегодняшние события в «Батькивщине»

16:04, 04 июля 2013
Политика
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Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов отрицает, что его политическая сила покупала голоса депутатов.

Ефремов думает, что Кравчука

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопрос журналистов о том, что якобы Партия регионов материально заинтересовала внефракционных депутатов и депутата от “Батькивщины” Василия Кравчука, чтобы они голосовали вместе с парламентским большинством.

“Кравчук депутат - я его хорошо знаю. Мы вместе работали в прошлом созыве в Регламентном комитете Это идейно убежденный депутат”, - сказал Ефремов и прибавил, что его удивляют сегодняшние события в “Батькивщине”.

Лидер фракции Партии регионов отметил, что Кравчук является председателем партийной организации “Батькивщины” в одной из областей.

“То, что они сегодня делают, это похоже больше на “выдавливание” представителей, в моем понимании, представителей “ Батькивщины ” из руководства партийной структуры. И на их место - перемещение другой политической силы”, - сказал Ефремов.

По его мнению, в таком случае нельзя “прикрываться, что кто-то кого-то будет перекупать”.

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