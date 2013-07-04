Ефремова удивляют сегодняшние события в «Батькивщине»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопрос журналистов о том, что якобы Партия регионов материально заинтересовала внефракционных депутатов и депутата от “Батькивщины” Василия Кравчука, чтобы они голосовали вместе с парламентским большинством.

“Кравчук депутат - я его хорошо знаю. Мы вместе работали в прошлом созыве в Регламентном комитете Это идейно убежденный депутат”, - сказал Ефремов и прибавил, что его удивляют сегодняшние события в “Батькивщине”.

Лидер фракции Партии регионов отметил, что Кравчук является председателем партийной организации “Батькивщины” в одной из областей.

“То, что они сегодня делают, это похоже больше на “выдавливание” представителей, в моем понимании, представителей “ Батькивщины ” из руководства партийной структуры. И на их место - перемещение другой политической силы”, - сказал Ефремов.

По его мнению, в таком случае нельзя “прикрываться, что кто-то кого-то будет перекупать”.