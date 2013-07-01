Ефремов предлагает пригласить Януковича в ВР в сентябре

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ефремов сказал во время Согласительного совета лидеров фракций и председателей парламентских комитетов.

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“Я хотел бы своим коллегам сказать о том, что нет возможности требовать от Президента, чтобы он выступил с ежегодным посланием... Нужно прочитать регламент, все законодательные документы. Президент внес свое виденье этой проблемы, оно находится у нас на руках, мы могли ознакомиться с данным документом (посланием Президента к ВР - УНИАН)”, - сказал лидер фракции Партии регионов.

Ефремов отметил, что не видит целесообразности в выступлении Президента перед депутатами в последний день текущей сессии. По словам Ефремова, Президент может разве что пожелать им «всего самого наилучшего».

В то же время лидер «регионалов» отметил, что считает логичным пригласить Президента уже на следующую сессию ВР, которая откроется в сентябре.

Как сообщал УНИАН, сегодня на заседании Согласительного совета председатель фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк заявил, что в пятницу, 5 июля, в парламенте должен выступить Президент Украины Виктор Янукович.

“После нашей встречи с Президентом Украины Виктором Януковичем (19 июня - УНИАН) он заявил, что готов выступить в Верховной Раде Украины. Потому я обращаюсь к Вам, господин председатель, чтобы Президент Украины Виктор Янукович выступил в пятницу в стенах Верховной Рады Украины, как мы договаривались, вместо Часа вопросов к правительству”, - сказал Яценюк, обращаясь к председателю парламента Владимиру Рыбаку.

6 и 7 июня оппозиционные фракции заблокировали трибуну ВР, требуя, чтобы Президент лично представил в парламенте ежегодное послание, текст которого в печатной форме был роздан депутатам.