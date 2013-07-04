Вексельный закон переголосовывали из-за Сухого

Как передает корреспондент УНИАН, был переголосован закон “О внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2013 год” (относительно реструктуризации бюджетной задолженности).

При переголосовании закон набрал 244 из 380 голосов народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Перед этим за него проголосовали 246 из 376 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

На переголосовании настаивал депутат из фракции УДАР Павел Ризаненко, который отметил, что депутат из фракции Партии регионов Ярослав Сухой голосовал еще за одного народного депутата.

Ризаненко и Сухой поднялись в ложу прессы, где им была продемонстрирована видеозапись, на которой видно, что Сухой голосует за себя и еще за одного народного депутата.

После этого запись показали председателю ВР Владимиру Рыбаку, и он поставил на переголосование данный закон.

Как передает корреспондент УНИАН, данный закон принимался сегодня одновременно в первом чтении и в целом как закон, хоть были возражения со стороны народных депутатов из оппозиции.