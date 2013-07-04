Глава Николаевского облсовета отреагировал на "врадиевское восстание"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Николаевского областного совета, с таким предложением Дятлов выступил на заседании согласительного совета руководителей фракций в областном совете. Он отметил, что в Николаевской области произошел ряд резонансных событий, связанных с нарушением прав людей, что к депутатам облсовета поступают жалобы, как по криминальным вопросам, так и не криминальным (вымогательство, нарушения в разрешительной системе, превышение служебных полномочий представителями различных структур).

Поэтому, по мнению главы облсовета, на сегодняшний день назрела необходимость в уполномоченном представителе областного совета, который, узнав о возникшей проблеме, мог бы выехать на место, изучить ситуацию и встать на защиту прав и свобод человека от имени областного совета.

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«Учитывая события, которые происходят в Николаевской области, предлагаю ввести в штат областного совета должность советника по правам человека. Это должен быть депутат облсовета со статусом госслужащего. Человек, который имел бы полномочия вмешаться в возникшую неоднозначную ситуацию, разобраться в ней, получить достоверную информацию и сделать все для того, чтобы в области было верховенство закона. Важно, чтобы этот человек был уважаемым, авторитетным, знающим законодательство Украины, а самое главное – чтобы был готов посвятить себя этой работе», - сказал Дятлов.

Он предложил собравшимся определить из числа депутатов фракций кандидата, который обладал бы такими качествами и мог бы взяться за эту работу.

Предложения главы облсовета руководители фракций поддержали единогласно.

Они предложили собраться в ближайшее время и рассмотреть представленные кандидатуры, а также разработать детальное положение о статусе такого советника – уполномоченного по правам человека.

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Также, как сообщили в пресс-службе, участники согласительного совета приняли заявление, в котором выразили обеспокоенность ситуацией, которая сложилась в Николаевской области, выразили сочувствие пострадавшей Ирине Крашковой, отметили, что потребуется время не только для ее полного выздоровления, но еще больше времени – для реабилитации и социальной адаптации. Депутаты подчеркнули, что необходимо сделать все для того, чтобы она скорее вернулась к нормальной жизни в обществе и потребовали от правоохранительных органов объективного расследования и справедливого наказания всех виновных.

Под заявлением свои подписи поставили глава Николаевского облсовета Дятлов, руководитель фракции Партии регионов Петр Зибров, представитель фракции «Фронт змин» Оксана Янишевская и руководитель фракции Коммунистической партии Сергей Пучков.