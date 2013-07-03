В ГПУ назвали имена тех, кто помогал Титушко бить журналистов

Это журналистам сообщил заместитель начальника управления надзора за соблюдением законов органами внутренних дел Генеральной прокуратуры Украины Юрий Севрук во время заседания Комитета ВР по вопросам свободы слова и информации.

Упомянутые лица, по словам представителя ГПУ, вместе с Вадимом Титушком участвовали в нападении на журналистов в Киеве 18 мая, пишет Телекритика.

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На заседании Комитета обратили внимание на то, что у правоохранительных органов нет доказательств, что обвиняемые являются членами преступной группировки.

На это сообщение председатель ВСК по расследованию фактов избиения журналистов 18 мая в Киеве Виталий Ярема отметил, что личности были распознании на видеозаписях рейдерского захвата здания учительницы из Киева Нины Москаленко. При наличии таких доказательств господин Ярема предположил, что молодые люди являются участниками преступной группировки.

Как сообщал УНИАН, Шевченковский райсуд Киева рассматривает дело о нападении на журналистов во время проведения акции "Вставай, Украина!" в Киеве 18 мая. Заседание суда было прервано из-за отсутствия свидетеля и назначено на 10 июля.