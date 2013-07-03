Власенко говорит, что помилование Луценко развязало руки Януковичу

Об этом корреспонденту УНИАН заявил защитник Тимошенко Сергей Власенко.

По его словам, в соответствии с п.27 ст.106 Конституции Украины “Президент не ограничен ничем в помиловании”.

Власенко подчеркнул, что ограничения в приказе о процедуре помилования установлены самим Президентом “и он может их не соблюдать, он это прямо продемонстрировал в деле Юрия Луценко”.

“Я еще раз подчеркиваю, не нужно делать Тимошенко виновной в неподписании соглашения об ассоциации. Это основная цель всех этих заявлений (заявление министра иностранных дел Украины Леонида Кожары о невозможности помилования Тимошенко без ее воли — УНИАН). Господин Янукович создал эту ситуацию, господин Янукович имеет все возможности эту ситуацию разрешить, господин Янукович уже на примере Юрия Луценко продемонстрировал, что он может это делать. При этом Кожара говорит, что никто не может освободить...”, - сказал Власенко. Защитник выразил убеждение, что Тимошенко не совершала преступление, за которое она осуждена, а поэтому не будет писать просьбу о помиловании. “Юлия Тимошенко не будет писать никаких заявлений. Юлия Тимошенко не совершала преступления, за которые она сидит”, - отметил он.

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По мнению Власенко, украинское законодательство не запрещает вывозить Тимошенко на лечение за границу. В частности по ст.7 Уголовно-исполнительного кодекса заключенные имеют одинаковые права с другими гражданами, если нет прямого ограничения в законе, и по ст.36 “Основ законодательства Украины об охране здоровья” гражданин Украины имеет право на лечение за рубежом, и государство должно ему в этом способствовать, если соответствующего лечения по различным причинам лицо не может получить на территории Украины. “У нас законодательство все позволяет, у нас законодательство в действительности во многих вопросах достаточно гуманное”, - сказал Власенко. Он также выразил убеждение, что для лечения Тимошенко в Германии не нужно подписывать никаких дополнительных межгосударственных соглашений между Украиной и этой страной.