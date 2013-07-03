Власенко угрожает обратиться в ЕСПЧ, если власть будет затягивать лечение Тимошенко

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН заявил защитник Тимошенко Сергей Власенко, говоря о возможных сроках проведения рекомендуемого немецкими врачами оперативного вмешательства.

“Я не могу определить в этом случае разумность или неразумность сроков. Их определят медики, потому что это вопрос не юридический, это вопрос медицинский. Как только мне медики скажут, что ситуация критическая, я буду обращаться в ЕСПЧ. Медики сказали, что операция нужна. Как только они мне скажут, что это критически, я начну предпринимать юридические шаги, базируясь на медицинском заключении о том, что это уже критически”, - сказал Власенко.

Он подчеркнул, что лечащими врачами Тимошенко являются медики берлинской клиники “Шарите”. Защитник иронически оценил попытку украинских врачей провести медицинское обследование экс-премьера.

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“Если вы хотите обследовать, то обследуйте друг друга… Лечащие врачи Юлии Владимировны четко высказались - операция нужна. Плюс они сказали, что готовы обеспечить и операцию, и послеоперационную реабилитацию”, - отметил защитник.

Власенко подчеркнул, что защита Тимошенко не ставит под сомнение профессионализм украинских врачей, однако отметил, что они находятся под давлением и полностью зависят от власти.

“К сожалению, за время незаконного пребывания Юлии Тимошенко и в Качановской колонии, и в больнице “Укрзализницы”, и в Лукьяновском СИЗО мы имели массу примеров, когда профессиональные, нормальные украинские врачи под давлением писали всевозможный бред. Например, Тимошенко 8 месяцев - с 5 ноября 2011 года по май 2012 года - лежала пластом и не поднималась, а они каждый день выдавали справки, что она здорова. Поэтому говорить о доверии к этим врачам невозможно. Мы несколько раз прямо ловили этих врачей на лжи”, - отметил Власенко.

Защитник не ответил прямо, где может быть проведена операция, но сказал, что было бы “абсурдом перевозить клинику “Шарите” в Харьков”.

Он отметил, что, если операция не будет проведена, это “может привести к непонятным последствиям: как минимум — это рецидивы всего того, что происходит, и, как результат, это может привести к инвалидизации Юлии Владимировны”.

Как сообщал УНИАН, 1 июля дочь экс-премьера Евгения Тимошенко заявила, что врачи ее матери из берлинской клиники “Шарите” рекомендуют своей пациентке как можно скорее сделать операцию.

Дочь экс-премьера отметила, что если операция не будет проведена, то врачи не исключают инвалидизации пациентки. Евгения сообщила, что ее мать уже не может передвигаться даже при помощи ходунков.

Позже главный врач «Укрзализницы» Михаил Афанасьев заявил, что экс-премьер-министр не согласна проводить инвазивное вмешательство в медицинских заведениях на территории Украины.

В тот же день в Минздраве заявили, что возможность применения хирургических методов в лечении Тимошенко может быть рассмотрена только при наличии результатов дополнительного обследования.

Справка УНИАН. Тимошенко в октябре 2011 года была осуждена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с РФ.

Она отбывает наказание в Качановской исправительной колонии в Харькове. В мае 2012 года экс-премьер была госпитализирована к ЦКБ «Укрзализницы» в связи с заболеванием позвоночника.

Процессом реабилитации руководят специалисты берлинской клиники «Шарите», которые периодически приезжают в Харьков, чтобы провести обследование пациентки и дать рекомендации относительно продолжения ее реабилитации.