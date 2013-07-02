Захарченко прибудет в парламент в полвторого
11:42, 02 июля 2013Политика
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Министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко прибудет в Верховную Раду для информирования о событиях в Николаевской области в 13.30.
Захарченко ждет трудный разговор
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак.
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Как сообщал УНИАН, ранее предусматривалось, что Захарченко выступит в парламенте на вечернем заседании, то есть после 16.00.
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