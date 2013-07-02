Захарченко прибудет в парламент в полвторого

11:42, 02 июля 2013
Политика
1243

Министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко прибудет в Верховную Раду для информирования о событиях в Николаевской области в 13.30.

Захарченко ждет трудный разговор

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак.

По теме: Во Врадиевке милиция применила слезоточивый газ: людей забрала «скорая»

Как сообщал УНИАН, ранее предусматривалось, что Захарченко выступит в парламенте на вечернем заседании, то есть после 16.00.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter