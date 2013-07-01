Дело о милиционере-насильнике передали в областную прокуратуру

Дело об избиении и изнасиловании милиционером девушки в селе Врадиевка Николаевской области передано из районной прокуратуры в следственный отдел прокуратуры Николаевской области для дальнейшего проведения досудебного следствия.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

"Создана следственная группа, проводятся неотложные следственные действия по детальному установление всех обстоятельств, для определения окончательной квалификации и получения дополнительных доказательств по делу, и установлению всех лиц, причастных к совершению преступления", - прокомментировал ситуацию начальник следственного управления прокуратуры Николаевской области Владимир Рудой.

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По его словам, один из членов следственной группы уже отправлен в Врадиевский район, другой - в больницу, для общения с потерпевшей женщиной.

"Принимаются все необходимые меры для установления объективной истины",- сообщил Рудой.

Кроме того, пресс-служба прокуратуры Николаевской области подтвердила, что один из задержанных во Врадиевке - сотрудник милиции - действительно является племянником прокурора Заводского района города Николаева.

"Эта ситуация очень досадна для всех работников прокуратуры. Однако отметим: данный факт никак не может повлиять и не влияет на ход следствия. Объективное и не предвзятое расследование данного уголовного производства является делом чести для прокуратуры, и все виновные в этом жестоком преступлении должны понести заслуженное наказание", - сказано в сообщении прокуратуры.

Оба подозреваемых по делу были задержаны, как только преступление было раскрыто, в том числе и племянник работника прокуратуры.

Следователем прокуратуры было внесено ходатайство в суд об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 суток, и сейчас они находятся за решеткой.

"Что касается участия в совершении преступления третьего лица, также сотрудника милиции, то эти данные проверяются самым тщательным образом", - сообщает ведомство.

Как сообщал УНИАН, 29-летнюю девушку во Врадиевке Николаевской области нашли на улице без одежды с признаками насилия на теле. Потерпевшая была госпитализирована в реанимацию.

28 июня милиционер и еще один мужчина задержаны по подозрению в совершении изнасилования, разбойного нападения и нанесении тяжких телесных повреждений.

Кроме того, потерпевшая женщина указывает еще на одного работника милиции, который якобы причастен к совершению данного преступления, однако указанный сотрудник милиции, в день совершения преступления находился на дежурстве и утверждает, что в тот день из райотдела не отлучался.

Видеозапись регистратора в райотделе подтверждает, что милиционер не выходил из райотдела, прокуратура назначила проведение экспертизы для определения было ли вмешательство в видеозапись.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.121, ч.3 ст.152, ч.4 ст.187 УК Украины (причинение тяжких телесных повреждений, изнасилование, разбойное нападение).