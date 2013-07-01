Рассмотрение дела Титушко перенесли на 10 июля

Шевченковский районный суд Киева на 10 июля перенес рассмотрение уголовного производства по обвинению Вадима Титушко в избиении журналистки Ольги Сницарчук и фотокорреспондента Владислава Соделя во время акции оппозиции 18 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение объявила председательствующий судья Лариса Радуцкая.

Она приняла это решение по ходатайству прокурора Шевченковской прокуратуры столицы Виктора Любимова в связи с тем, что один из свидетелей по делу — журналистка Валерия Ивашкина - не явилась на сегодняшнее заседание.

В ходе судебного заседания после перерыва суд заслушал показания еще двух свидетелей.

По окончании судебного заседания Любимов сообщил журналистам, что прокуратура передала в суд материалы другого дела относительно инцидента 18 мая и не исключил возможности его объединения с делом Титушко.

“Было выделено особое уголовное производство, на данное время досудебное расследование по группе лиц уже закончено и обвинительный акт с реестром материалов передан в Шевченковский районный суд по сути”, - отметил Любимов.

Заседание суда 10 июля начнется в 15.00.

Как сообщал УНИАН, 18 мая во время митинга оппозиции неизвестные в спортивных костюмах до крови избили журналистку «5 канала» Сницарчук и фотографа газеты «КоммерсантЪ-Украина» Соделя. Это происходило на глазах милиционеров, которые не защитили журналистов, хотя те обращались за помощью.

Уголовное производство по факту нападения было открыто сначала по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленно легкое телесное повреждение), а после акции журналистов - и по ст. 171 (препятствование журналистской деятельности). Начато досудебное расследование. Впоследствии действия нападающего были переквалифицированы в хулиганство. Продолжается производство по ч. 2 ст. 296 УКУ (хулиганство, совершенное группой лиц) и ч. 1 ст. 171 УКУ (препятствование профессиональной деятельности журналиста).

По подозрению в нападении задержали Титушко. 22 мая суд освободил его под залог и подписку о невыезде.

12 июня в прокуратуре Шевченковского района Киева сообщили, что направили в суд обвинительный акт относительно Титушко, который подозревается в хулиганских действиях и умышленном препятствовании деятельности журналистов во время массовых мероприятий 18 мая в центре Киева.

Досудебное расследование в отношении остальных трех лиц, также подозреваемых в хулиганских действиях и умышленном препятствовании деятельности журналистов во время массовых мероприятий 18 мая, продолжается, прибавили в прокуратуре.