Суд по делу Титушко ушел на перерыв

В заседании Шевченковского районного суда Киева по рассмотрению уголовного производства по обвинению Вадима Титушко в избиении журналистки Ольги Сницарчук и фотокорреспондента Владислава Соделя во время акции оппозиции 18 мая объявлен перерыв до 13.30.

Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время суд заслушал показания потерпевшей стороны и одного из свидетелей потерпевшей стороны.

В частности, в своем гражданском иске Сницарчук и Содель требуют от Титушко по 22 тыс. 940 грн морального возмещения в связи с инцидентом 18 мая. Кроме того, Сницарчук требует 707 грн, а Содель 1613 грн компенсации материального ущерба.

В начале судебного рассмотрения Титушко заявил, что не признает своей вины.

Во время дачи показаний Сницарчук объяснила, что моральный вред заключается в том, что она не может с 18 мая на должном уровне исполнять профессиональные обязанности.

В то же время защитник Титушко в некорректной форме задавал вопросы Сницарчук и Соделю.

Как сообщал УНИАН, 18 мая во время митинга оппозиции неизвестные в спортивных костюмах до крови избили журналистку «5 канала» Сницарчук и фотографа газеты «Коммерсант-Украина» Соделя. Это происходило на глазах милиционеров, которые не защитили журналистов, хотя те обращались за помощью.

Уголовное производство по факту нападения было открыто сначала по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (преднамеренно легкое телесное повреждение), а после акции журналистов - и по ст. 171 (препятствование журналистской деятельности). Начато досудебное расследование. Впоследствии действия нападавшего были переквалифицированы в хулиганство. Продолжается производство по ч. 2 ст. 296 УКУ (хулиганство, совершенное группой лиц) и ч. 1 ст. 171 УКУ (препятствование профессиональной деятельности журналиста).

По подозрению в нападении задержали Титушко. 22 мая суд освободил его под залог и подписку о невыезде.

12 июня в прокуратуре Шевченковского района Киева сообщили, что направили в суд обвинительный акт в отношении Титушко, который подозревается в хулиганских действиях и преднамеренном препятствовании деятельности журналистов во время массовых мероприятий 18 мая в центре Киева.

Досудебное расследование в отношении остальных трех человек, которые также подозреваются в хулиганских действиях и преднамеренном препятствовании деятельности журналистов во время массовых мероприятий 18 мая, продолжается, сообщили в прокуратуре.