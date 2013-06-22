Адвокаты подали заявление на милиционера, заявившего, что Сницарчук просила ее избить

Адвокаты журналиста 5 канала Ольги Сницарчук и фотокорреспондента газеты «Коммерсант Украина» Владислава Соделя 21 июня подали в Шевченковское районное управление ГУ МВД в Киеве заявление о совершении одним из свидетелей, а именно милиционером, преступления - предоставление заведомо ложных показаний.

Об этом сказала адвокат Виктория Кирина, сообщает «Телекритика».

Отмечается, что один из милиционеров как свидетель дал показания в рамках уголовного производства об избиении Сницарчук и Соделя. Он в частности сообщил, что Сницарчук расшатывала БРДМ и просила присутствующих на митинге ее побить.

Адвокат отметила, что на момент, когда зафиксировано расшатывание БРДМ журналистов не было у БРДМ.

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«Относительно заявлений, которые были высказаны в протоколе допроса, прошу обратить внимание - это не выступление на телевидении, это протокол допроса свидетеля, который был приобщен к уголовному производству. Такие случаи не могут оставаться без внимания», - сказала адвокат и добавила, в Шевченковское районное управление ГУ МВД в городе Киеве было подано заявление о совершении данным лицом преступления в форме предоставления заведомо ложных показаний. «В данном случае речь не идет о рядовом гражданине, который не знает разницы между показаниями, которые предоставляются под предупреждение об ответственности за предоставление заведомо ложных показаний, и просто выражение своего мнения, что он увидел девушку, которая якобы похожа на Ольгу Сницарчук, которая просила ее побить. Еще прошу обратить внимание, по этому уголовному производству было допрошено большое количество сотрудников правоохранительных органов, которые в том числе были рядом с БРДМ при обстоятельствах расшатывания. В показаниях одного из них, кроме указанного инспектора, не фигурирует любая женщина, тем более Ольга Сницарчук, которая к кому-то подбегала и кричала. Если бы действительно какое-то лицо подбегало и кричало, думаю, что это бы значилось не у одного инспектора», - сказала она.

Адвокат также отметила, что в материалах дела имеется достаточно доказательств избиения Сницарчук и Соделя.

Как сообщал УНИАН, 18 мая 2013 в Киеве проходили акция оппозиции «Вставай, Украина» и антифашистский марш, организованный Партией регионов.

Во время акции оппозиции произошли столкновения между сторонниками партии «Свобода» и молодчиками в спортивных костюмах.

Возле здания Главного управления МВД в Киеве на улице Владимирской молодые люди спортивного телосложения избили журналистку «5 канала» Ольгу Сницарчук и фотографа газеты «Коммерсант» Владислава Соделя, которые снимали драку.

Содель отметил, что милиция не вмешивалась в инцидент, хотя журналисты неоднократно просили правоохранителей защитить их.

По подозрению в нападении задержали жителя Белой Церкви Вадима Титушко (прозвище - «Румын»). Он был в составе группы из 50 человек, которые устроили драку с «националистами» на Большой Житомирской. Шевченковский райсуд Киева выпустил Титушко под залог 22 тыс. 940 гривен.

Уголовное дело по обвинению Титушко в избиении журналистов назначено к рассмотрению по существу на 1 июля.