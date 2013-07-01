Студенты-ветеринары протестуют против объединения с таможенниками

Ориентировочно 2 тысячи студентов и преподавателей Днепропетровского государственного аграрного университета (ДГАУ) сегодня планируют провести возле Днепропетровской облгосадминистрации акцию протеста против объединения с финансовой и таможенной академиями.

Об этом говорится в официальном сообщении об акции местной власти, подписанном первым проректором агроуниверситета Дмитрием Оноприенко и председателем профкома выша Леонидом Рудаковым, текст которого передан агентству УНИАН

«В связи с распоряжением Кабинета министров от 26 июня «О некоторых вопросах образования Днепропетровского государственного экономического университета, которое приведет к реорганизации ДГАУ, планируется проведение мирной акции протеста», - говорится в сообщении.

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Также коллектив ДГАУ обратился к Президенту Виктору Януковичу, премьер-министру Николаю Азарову, министру образования и науки Дмитрию Табачнику с просьбой отменить распоряжение правительства о создании одного выша и оставить агроуниверситет в подчинении Министерства аграрной политики и продовольствия

«Обращаемся к вам с просьбой сохранить один из старейших и мощнейших аграрных университетов Украины, который занимает передовую позицию среди учреждений соответствующего профиля. Постановление Кабинета министров о реорганизации (ликвидации) Днепропетровского государственного аграрного университета является алогичным. В частности, агрономия, ветеринарная медицина, гидромелиорация, пищевые технологии, водные биоресурсы и тому подобное не могут быть объединены в структуре экономического университета», - отмечается в обращении.

В обращении также подчеркивается необходимости учета мнения коллектива выша, который никто не поставил в известность о возможной реорганизации.

*** ДГАУ был основан в 1922 году. В выше на разных формах учатся свыше 8 тыс. студентов, работают более 400 преподавателей.