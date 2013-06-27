Коллектив Одесского университета просит защиты у Януковича

Об этом говорится в письме коллектива Аграрного университета к президенту Виктору Януковичу, пишет Украинская правда.

Трудовой коллектив вуза "категорически против ликвидации Одесского государственного аграрного университета как юридического лица путем его присоединения к Одесской национальной академии пищевых технологий, поскольку это не отвечает интересам государства и нарушает права интересы работников университета".

Трудовой коллектив просит Януковича срочно принять меры, чтобы отменить распоряжение Кабмина от 26 июня, предполагающее слияние упомянутых двух вузов.

Как сообщал УНИАН, Кабмин принял решение о присоединении Одесского аграрного университета к Одесской национальной академии пищевых технологий. Министр образования и науки Табачник заявил, что объединение вузов происходит с целью укрупнения учебных заведений и для обеспечения подготовки специалистов, работающих в аграрной и перерабатывающей сферах сельского хозяйства, в одном вузе.

«Будет полностью вся линейка - от выращивания продуктов до их переработки и хранения», - подчеркнул Табачник.